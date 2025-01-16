В Сочи пешеход погиб при переходе дороги в неположенном месте

Вечером 15 января на ул. Транспортной в Сочи произошло смертельное ДТП. В районе дома №15 водитель автомобиля Audi сбил мужчину, который пересекал дорогу в неположенном месте, сообщает Госавтоинспекция Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

По данным ГИБДД, инцидент произошел около 19:40. Пешеход скончался на месте до приезда скорой помощи. Личность погибшего устанавливается.

В ведомстве призвали жителей и гостей города быть внимательными на дороге и соблюдать ПДД.

Нурий Бзасежев