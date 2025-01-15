ХК «Сочи» проиграл «Витязю» в матче 44-го тура КХЛ

Хоккейный клуб «Сочи» в Балашихе уступил «Витязю». Матч закончился со счетом 2:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

На восьмой минуте хозяева реализовали большинство, когда отличился нападающий Дмитрий Бучельников. На 13-й минуте сочинцы восстановили паритет после точного броска канадского нападающего Уильяма Биттена. В овертайме отличился Владислав Цицюра и принес победу «Витязю» со счетом 2:1.

После 44 матчей в КХЛ «Сочи» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной Конференции. В следующем туре «леопарды» сыграют 17-го января в Москве с «Динамо».

Евгений Леонтьев