На побережье Анапы протестировали машину для очистки песка от мазута

В Анапе провели испытания машины, предназначенной для промывки песка от мазута. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: оперштаб Краснодарского края Фото: оперштаб Краснодарского края

Устройство, созданное на одном из предприятий санаторно-курортного комплекса, отделяет нефтепродукты от песка с помощью промывочной ванны с просеивающим полотном.

По словам инженера Руслана Димоева, изначально планировали адаптировать промышленное оборудование, применяемое в карьерах. Однако этот метод оказался неэффективным, поскольку нефтепродукты дробились и оставались в песке. Новый подход заключается в промывке песка водой, которая оставляет мазут на сетке.

Господин Димоев также отметил, что комплекс разработали с подрядчиками за несколько дней. Уже заметны первые результаты, но специалисты планируют доработать технологию для полной очистки пляжей.

Нурий Бзасежев