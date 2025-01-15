В Краснодарском крае обучают операторов FPV-дронов

В учебном центре Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае проходят занятия для операторов FPV-дронов. Военнослужащие отрабатывают маневры, пикирование на цели и использование дронов в условиях, максимально приближенных к боевым, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На специально оборудованной учебной площадке, имитирующей населенный пункт с позициями условного противника, операторы дронов учатся пролетать через узкие проемы, вести наблюдение и атаковать цели. Перед этим специалисты проходят теоретическую подготовку и тренируются на симуляторах, чтобы развить навыки пилотирования и микроконтроля до рефлекторного уровня.

Курс включает обучение ремонту и обслуживанию дронов. Все занятия проходят с учетом опыта, полученного в зоне проведения специальной военной операции. По завершении подготовки военнослужащие направляются в свои части для выполнения задач.

Анна Гречко