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В Краснодарском крае обучают операторов FPV-дронов

В учебном центре Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае проходят занятия для операторов FPV-дронов. Военнослужащие отрабатывают маневры, пикирование на цели и использование дронов в условиях, максимально приближенных к боевым, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На специально оборудованной учебной площадке, имитирующей населенный пункт с позициями условного противника, операторы дронов учатся пролетать через узкие проемы, вести наблюдение и атаковать цели. Перед этим специалисты проходят теоретическую подготовку и тренируются на симуляторах, чтобы развить навыки пилотирования и микроконтроля до рефлекторного уровня.

Курс включает обучение ремонту и обслуживанию дронов. Все занятия проходят с учетом опыта, полученного в зоне проведения специальной военной операции. По завершении подготовки военнослужащие направляются в свои части для выполнения задач.

Анна Гречко

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