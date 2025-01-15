В Нижнем Новгороде горел дом-памятник федерального значения

Вечером 15 января в Нижнем Новгороде произошел пожар на объекте культурного наследия федерального значения — доме, где в 1819 году родился писатель Павел Мельников-Печерский, на перекрестке улиц Семашко и Ульянова. По данным регионального управления МЧС, сообщение о пожаре поступило около19:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юлия Серебрякова Фото: Юлия Серебрякова

К моменту прибытия пожарных расчетов происходило открытое горение кровли. В кратчайшие сроки огонь был локализован. К 21:00 открытое горение было ликвидировано.

Площадь пожара составила 250 кв. м. Из здания эвакуировали пять человек. Сейчас пожарные проливают деревянные конструкции здания.

Пострадавший дом является одним из самых старых деревянных зданий в Нижнем Новгороде. Он был построен в 1817 году. В прошлом году за счет субсидии из областного бюджета в региональный фонд капремонта в здании провели ремонт кровли.

Андрей Репин