Депутаты ставят знак малого равенства

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга выступили с инициативой приравнять самозанятых, использующих специальный налоговый режим, к категории микропредприятий. По мнению парламентариев, такой шаг даст самозанятым больше возможностей, в том числе для участия в госзакупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Цель инициативы поняли не все депутаты и заявили, что законопроект необходимо доработать. По мнению экспертов, жизнь самозанятых от принятия такого закона никак не изменится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ЗакС города одобрил в первом чтении инициативу приравнять самозанятых, использующих специальный налоговый режим, к категории микропредприятий

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ ЗакС города одобрил в первом чтении инициативу приравнять самозанятых, использующих специальный налоговый режим, к категории микропредприятий

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Депутаты от фракции «Единая Россия» предлагают отнести самозанятых, которые используют специальный налоговый режим, к субъектам малого и среднего предпринимательства, приравняв их к микропредприятиям. Изменения предлагается внести в федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Федеральный закон о проведении эксперимента по введению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» был подписан в 2018 году и начал действовать с 1 января 2019-го. Изначально в эксперимент были включены лишь четыре региона: Москва, Татарстан, Московская и Калужская области, однако уже через год его распространили на всю страну. Участниками эксперимента могут стать физлица и ИП без наемных работников с доходом до 2,4 млн рублей. Налоговая ставка при работе самозанятых с физлицами закреплена на уровне 4%, с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями — на уровне 6%. Особый режим, согласно документам, действует до 31 декабря 2028 года. В течение этого времени не могут быть увеличены налоговые ставки и сокращен предельный размер доходов. По данным Федеральной налоговой службы, в России на 1 января 2025 года насчитывалось 12,2 млн самозанятых. По данным депутата от фракции «Единая Россия» Дениса Четырбока, в Петербурге 800 тыс. самозанятых.

По данным авторов инициативы, сейчас в России наблюдается рост числа граждан, работающих в рамках специального налогового режима. «Вместе с тем прирост численности субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета лиц, применяющих специальный налоговый режим) за год составил не более 4%, а прирост численности плательщиков налога на профессиональный доход — более 38%. Темпы роста численности лиц, применяющих специальный налоговый режим, более чем в шесть раз превышают темпы роста численности субъектов МСП»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту.

«Данный законопроект позволит поддержать стабильный рост МСП и предоставит самозанятым дополнительные возможности: в частности, они получат доступ к мерам господдержки МСП. Также самозанятые получат больше возможностей при участии в госзакупках по 44-ФЗ. Мы планируем расширить законопроект и на 223-ФЗ»,— выступил перед коллегами автор инициативы господин Четырбок. Именно тема госзакупок вызвала дискуссию среди депутатов.

Коммунист Александр Рассудов поинтересовался, каких экономических последствий принятием такого закона хотят добиться его авторы. «Если говорить о мерах поддержки, то они и сейчас для самозанятых предусмотрены. Если единственная цель — дать им возможность участвовать в госзакупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ, то тогда мы не то правим. И самое главное, им и сейчас никто не запрещает участвовать в госзакупках. Чего мы хотим добиться, приравняв их к субъектам МСП?»— задался вопросом господин Рассудов.

Денис Четырбок в ответ заявил, что добиться хотят «расширения линейки возможностей для самозанятых». По словам единоросса, граждане, работающие в рамках специального налогового режима, действительно могут участвовать в закупках, но с определенными ограничениями.

Впрочем, идея для некоторых парламентариев оказалась неубедительной. Руководитель фракции КПРФ Ирина Иванова заявила, что приравнивать самозанятых к микробизнесу нечестно, так как вторые платят больше налогов. Ее коллега по фракции Александр Рассудов назвал инициативу преждевременной и «сущностно корявой».

«Специальный налоговый режим находится в стадии эксперимента, который будет длиться еще четыре года. К режиму есть нарекания. Приравнивать самозанятых к полноценному бизнесу несостоятельно. Это проба пера в бизнесе: не надо равнять уже состоявшихся купцов — бизнес — с начинающими ремесленниками — самозанятыми»,— подытожил коммунист. Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Марина Шишкина посоветовала, прежде чем вносить изменения, спросить у самозанятых, а надо ли это им.

Несмотря на противоречия, законопроект приняли в первом чтении. Авторы инициатив отметили, что ко второму чтению будут подготовлены поправки, на разработку которых отведен месяц.

С 2020 года самозанятые могут участвовать в закупках госкорпораций и компаний на тех же условиях, что и малый и средний бизнес. «Такая возможность у них есть, хотя и с оговорками. Так, например, они не могут участвовать в процедурах на определение поставщика или исполнителя товаров и услуг по контрактам стоимостью свыше 20 млн рублей, не могут они участвовать в закупках, направленных на определение поставщика услуг по предоставлению займов или кредитов. Также для них ограничен доступ к тем торгам, которые, по решению заказчика, проводятся исключительно среди социально ориентированных некоммерческих организаций и субъектов МСП. Последнее ограничение на самом деле довольно легко обходится при условии, что самозанятый зарегистрирован в качестве ИП, хотя формально в такой ситуации участником процедуры считается уже не самозанятый, а именно ИП»,— объясняет заместитель председателя коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Даниил Черных-Аипов.

По мнению эксперта, жизнь самозанятых от принятия закона никак не изменится. «Оговорки — это не главный барьер, главный барьер устанавливается на уровне требований к подрядчику, которые прописывает в документации заказчик. Он может на вполне законных основаниях блокировать возможность участия таких подрядчиков, прописывая, например, требования к квалификации сотрудников, которых у самозанятого не может быть по определению, в отличие от ИП. Скорее всего, единственное, что позволит скорректировать этот законопроект,— это поправить статистику относительно динамики изменения количества субъектов малого и среднего бизнеса в тех регионах, в которых она отрицательная»,— заключает господин Черных-Аипов.

Надежда Ярмула