В Ростове Великом пройдет праздник в честь переименования

Ростов Великий отметит переименование города общегородским праздником, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Торжества состоятся 19 января на Соборной площади. Для ростовцев и гостей выступят творческие коллективы и солисты. Детей ждет интерактивная программа. На площади будут развернуты ярмарочные ряды с едой и сувенирами.

Как отметил губернатор, праздник пройдет в знак благодарности за активность жителей, собравших подписи за переименование. «Ъ-Ярославль» сообщал, что 28 декабря президент Владимир Путин подписал закон «О переименовании города Ростов Ярославской области в город Ростов Великий».

«Приглашаю жителей и гостей города на праздник. Нам есть что отметить»,— написал Михаил Евраев.

Антон Голицын