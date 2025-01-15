В Ростове Великом пройдет праздник в честь переименования
Ростов Великий отметит переименование города общегородским праздником, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Фото: Правительство Ярославской области
Торжества состоятся 19 января на Соборной площади. Для ростовцев и гостей выступят творческие коллективы и солисты. Детей ждет интерактивная программа. На площади будут развернуты ярмарочные ряды с едой и сувенирами.
Как отметил губернатор, праздник пройдет в знак благодарности за активность жителей, собравших подписи за переименование. «Ъ-Ярославль» сообщал, что 28 декабря президент Владимир Путин подписал закон «О переименовании города Ростов Ярославской области в город Ростов Великий».
«Приглашаю жителей и гостей города на праздник. Нам есть что отметить»,— написал Михаил Евраев.