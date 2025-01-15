Ярославские бюджетники получат зарплаты в ближайшие часы

В Ярославской области возобновлена выплата зарплат бюджетникам после технического сбоя. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что из-за технического сбоя в работе серверов Федерального казначейства зарплату сотрудникам бюджетных структур задержали. К настоящему моменту работа серверов восстановлена.

«В настоящее время средства, в том числе заработная плата, поступают по назначению. Рассчитываем, что в ближайшие несколько часов данные бюджетные обязательства будут полностью выполнены»,— пояснили в областном минфине.

Ранее в правительстве области добавляли, что сбой произошел не только в Ярославской области, но и других регионах страны.

Алла Чижова