Ярославские бюджетники получат зарплаты в ближайшие часы
В Ярославской области возобновлена выплата зарплат бюджетникам после технического сбоя. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Правительство Ярославской области
Фото: Правительство Ярославской области
«Ъ-Ярославль» сообщал, что из-за технического сбоя в работе серверов Федерального казначейства зарплату сотрудникам бюджетных структур задержали. К настоящему моменту работа серверов восстановлена.
«В настоящее время средства, в том числе заработная плата, поступают по назначению. Рассчитываем, что в ближайшие несколько часов данные бюджетные обязательства будут полностью выполнены»,— пояснили в областном минфине.
Ранее в правительстве области добавляли, что сбой произошел не только в Ярославской области, но и других регионах страны.