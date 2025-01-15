В Сочи восстановили права участника СВО после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Сочи провела проверку соблюдения законодательства в отношении участников специальной военной операции. В результате мероприятий было установлено, что судебные приставы наложили арест на имущество и денежные средства одного из военнослужащих, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

После вмешательства прокуратуры ограничения были сняты. Должностными лицами вынесены постановления об отмене арестов.

Анна Гречко