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В Сочи восстановили права участника СВО после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Сочи провела проверку соблюдения законодательства в отношении участников специальной военной операции. В результате мероприятий было установлено, что судебные приставы наложили арест на имущество и денежные средства одного из военнослужащих, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

После вмешательства прокуратуры ограничения были сняты. Должностными лицами вынесены постановления об отмене арестов.

Анна Гречко

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