В Сочи восстановили права участника СВО после вмешательства прокуратуры
Прокуратура Сочи провела проверку соблюдения законодательства в отношении участников специальной военной операции. В результате мероприятий было установлено, что судебные приставы наложили арест на имущество и денежные средства одного из военнослужащих, сообщает пресс-служба надзорного органа.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
После вмешательства прокуратуры ограничения были сняты. Должностными лицами вынесены постановления об отмене арестов.