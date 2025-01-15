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В Краснодаре ввели новый тариф на ливневки для реконструкции сетей

В Краснодаре с 1 января 2025 года установили тариф на ливневое водоотведение в размере 20,46 руб. за кубометр. Введение нового тарифа направлено на привлечение дополнительного финансирования для реконструкции и модернизации старых сетей канализации, сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Как отметил первый вице-мэр краевой столицы Дмитрий Васильев, создание тарифа позволило утвердить для муниципального учреждения «Городские сети ливневой канализации» инвестиционную программу, включающую проекты по строительству и обновлению ливневых систем. Тариф распространяется на юрлиц, предпринимателей и бюджетные организации. Владельцы частных домов в расчет не включены и платить за услугу не будут.

Господин Васильев также уточнил, что введение тарифа не приведет к снижению финансирования городского бюджета на развитие инфраструктуры.

Нурий Бзасежев

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