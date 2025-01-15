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Власти Ростовской области отложили строительство новой дороги вдоль Дона

Вопрос финансирования строительства автомобильной дороги от хутора Алитуб (Аксайский район) до хутора Арпачин (Багаевский район) отложен до 2027-2028 годов. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на министерство транспорта Ростовской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Возводить дорогу раньше 2027 года могут начать только в том случае, если вырастут поступления в дорожный фонд региона. Изначально планировалось начать строительство в 2024-2026 годах.

Общая протяженность новой дороги составит около 9,6 км. Она будет проходить вдоль реки Дон. Проектом предполагается возведение двухполосной асфальтобетонной дороги с расчетной скоростью движения для транспортных средств 80 км/ч.

Проект строительства уже получил положительное заключение Госэкспертизы. В апреле прошлого года власти региона утвердили проект планировки и межевания территории, входящей в зону работ.

Анастасия Казуков

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