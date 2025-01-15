Взятка сантехникой засчитана

Суд в Ростове-на-Дону оставил без изменения приговор бывшему главе администрации Кагальницкого района Ростовской области Вадиму Сидорову. В октябре он был приговорен к семи годам шести месяцам колонии строгого режима за взяточничество. По версии следствия, чиновник покровительствовал двум местным предпринимателям, один из которых за это оплатил сантехнику для дома чиновника на 177 тыс. руб., а второй дал ему 130 тыс. руб. В суде Вадим Сидоров не признал вину, его защита обжаловала приговор, однако суд оставил решение первой инстанции без изменений. Теперь адвокат осужденного намерен подать кассационную жалобу.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Ростовский областной суд оставил без изменения приговор Зерноградского районного суда по уголовному делу бывшего главы администрации Кагальницкого района Вадима Сидорова. Соответствующая информация опубликована в картотеке облсуда.

Вадим Сидоров был задержан и арестован в ноябре 2023 года. На тот момент он более года занимал пост главы администрации Кагальницкого района. По версии следствия, за несколько месяцев до этого Вадим Сидоров получил от местного предпринимателя, занимающегося торговлей мясом, сантехнику на 177 тыс. руб. За это чиновник якобы обещал выделить бизнесмену земельный участок и оказывать общее покровительство.

Также Вадима Сидорова признали виновным в получении 130 тыс. руб. за покровительство от другого предпринимателя, занимающегося установкой и обслуживанием систем пожарной сигнализации.

В суде Вадим Сидоров не признал вину. Его адвокат Сергей Кравченко в разговоре с «Ъ-Ростов» заявил, что в первом случае экс-чиновник лишь «планировал выступить в роли риелтора», указав предпринимателю на наиболее подходящий для него участок.

«Повлиять на получение земли бизнесменом чиновник не мог — он не распоряжается имуществом района, участки продаются или сдаются в аренду через торги», — отметил защитник.

Адвокат также рассказал, что упомянутый предприниматель хотел через Вадима Сидорова познакомиться с другим бизнесменом для продажи ему мяса птицы. За то, что чиновник согласился помочь по этим двум просьбам, ему и оплатили сантехнику на 177 тыс. руб., утверждает господин Кравченко.

По его мнению, во втором эпизоде отсутствует состав преступления, поскольку второй предприниматель является близким другом Вадима Сидорова и по сути просто дал ему денег в качестве дружеской помощи.

Однако, изучив доводы сторон, Ростовский областной суд оставил без изменения решение первой инстанции. «Мы убеждены, что приговор незаконны и теперь намерены подать жалобу в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре», - заключил адвокат.

Кристина Федичкина