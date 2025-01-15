Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Таиланд переписывает правила

Как и почему страна изменила правила получения долгосрочных виз

Таиланд упростил правила получения долгосрочных виз. Документ станет более привлекательным для специалистов, «цифровых кочевников» и состоятельных людей, сообщает The Bangkok Post. Среди изменений, которые одобрило правительство королевства, — пересмотр требований к минимальному годовому доходу. Так, для «цифровых кочевников» будет достаточно, чтобы их компания за последние три года заработала не меньше $50 млн. Минимальный годовой доход для состоятельных граждан и вовсе отменен. Также по новым правилам держатели долгосрочных виз могут привезти с собой неограниченное количество иждивенцев.

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Для переезда это по-прежнему одно из недорогих направлений, говорит гендиректор юридической компании Urvista Алексей Петропольский: «Таиланд действительно сейчас и в последние пять лет, еще с начала пандемии, стал одной из самых популярных стран для россиян. До сих пор местные банки без проблем отправляют доллары в российские неподсанкционные организации, даже конвертируют на бирже доллары в рубли. Застройщики, компании из РФ, заходят на этот рынок, и рынок Бали еще тоже популярен.

Иностранцы приезжают, покупают жилье, остаются зимовать, кто-то переезжает жить. Таиланд стал и Меккой медицинского туризма, здесь открываются школы и университеты мирового уровня.

В целом открыть компанию в королевстве, открыть расчетный счет, получить ВНЖ и до упрощения этих правил было несложно. Все это делается онлайн. Есть огромное количество русскоговорящих юристов, которые за вас все заполнят и оформят. Все это занимает буквально неделю. Альтернативой Таиланду традиционно является Дубай, но он дорогой. Там тоже не проблема получить ВНЖ, визу так называемого фрилансера, но это исчисляется в тысячах, а не в сотнях долларов. Вьетнам также набирает обороты, банки приветственно и дружественно работают с российскими гражданами, компанию зарегистрировать можно в течение пяти минут в режиме онлайн».

Куда улетают россияне на время холодов

Долгосрочная виза была запущена в королевстве в 2022 году как средство стимулирования экономики после пандемии COVID-19. Она позволяет получить десятилетнее резидентство, цифровое разрешение на работу и льготы по подоходному налогу. Местные власти делают ставку на иностранцев, которые работают в зарубежных компаниях, отметил маркетолог Денис Головин, который почти 20 лет живет в Таиланде: «Виза для "цифровых кочевников" является, наверное, самой лучшей для людей в возрасте до 50 лет, потому что далее начинает действовать пенсионная виза. Власти королевства прекрасно понимают, что, например, студенческая виза не лучший вариант, потому что Таиланд — не мировой центр, где изучают английский язык. А вот получателей цифровой здесь ждут с распростертыми объятиями.

Как и за сколько можно приобрести виллу в Таиланде

Что касается цен на недвижимость в стране, то все зависит от локации и от того, первичка это или вторичка. Кроме того, имеет значение, покупаете ли вы жилье по квоте иностранца или тайца. Лет десять назад можно было купить у местного жителя однушку за 950 тыс. Если же она приобреталась у у иностранного собственника, то стоила уже 1,5 млн бат. Разница в стоимости доходила до 70%. Сейчас разрыв, конечно, меньше.

Этот год немножечко отличается от всех предыдущих, потому что раньше люди приезжали в декабре или ноябре. Это были так называемые зимовщики, люди, которые приезжали на Новый год или на все зимние праздники, а потом эта волна шла на спад. Сейчас многие начинают приезжать на два-три месяца».

«Цифровые кочевники» отправляются в путь

По данным The Bangkok Post, за три года действия программы долгосрочные визы получили свыше 6 тыс. человек, причем чаще всего это были европейцы.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анна Кулецкая

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...