Таиланд переписывает правила

Таиланд упростил правила получения долгосрочных виз. Документ станет более привлекательным для специалистов, «цифровых кочевников» и состоятельных людей, сообщает The Bangkok Post. Среди изменений, которые одобрило правительство королевства, — пересмотр требований к минимальному годовому доходу. Так, для «цифровых кочевников» будет достаточно, чтобы их компания за последние три года заработала не меньше $50 млн. Минимальный годовой доход для состоятельных граждан и вовсе отменен. Также по новым правилам держатели долгосрочных виз могут привезти с собой неограниченное количество иждивенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Для переезда это по-прежнему одно из недорогих направлений, говорит гендиректор юридической компании Urvista Алексей Петропольский: «Таиланд действительно сейчас и в последние пять лет, еще с начала пандемии, стал одной из самых популярных стран для россиян. До сих пор местные банки без проблем отправляют доллары в российские неподсанкционные организации, даже конвертируют на бирже доллары в рубли. Застройщики, компании из РФ, заходят на этот рынок, и рынок Бали еще тоже популярен.

Иностранцы приезжают, покупают жилье, остаются зимовать, кто-то переезжает жить. Таиланд стал и Меккой медицинского туризма, здесь открываются школы и университеты мирового уровня.

В целом открыть компанию в королевстве, открыть расчетный счет, получить ВНЖ и до упрощения этих правил было несложно. Все это делается онлайн. Есть огромное количество русскоговорящих юристов, которые за вас все заполнят и оформят. Все это занимает буквально неделю. Альтернативой Таиланду традиционно является Дубай, но он дорогой. Там тоже не проблема получить ВНЖ, визу так называемого фрилансера, но это исчисляется в тысячах, а не в сотнях долларов. Вьетнам также набирает обороты, банки приветственно и дружественно работают с российскими гражданами, компанию зарегистрировать можно в течение пяти минут в режиме онлайн».

Долгосрочная виза была запущена в королевстве в 2022 году как средство стимулирования экономики после пандемии COVID-19. Она позволяет получить десятилетнее резидентство, цифровое разрешение на работу и льготы по подоходному налогу. Местные власти делают ставку на иностранцев, которые работают в зарубежных компаниях, отметил маркетолог Денис Головин, который почти 20 лет живет в Таиланде: «Виза для "цифровых кочевников" является, наверное, самой лучшей для людей в возрасте до 50 лет, потому что далее начинает действовать пенсионная виза. Власти королевства прекрасно понимают, что, например, студенческая виза не лучший вариант, потому что Таиланд — не мировой центр, где изучают английский язык. А вот получателей цифровой здесь ждут с распростертыми объятиями.

Что касается цен на недвижимость в стране, то все зависит от локации и от того, первичка это или вторичка. Кроме того, имеет значение, покупаете ли вы жилье по квоте иностранца или тайца. Лет десять назад можно было купить у местного жителя однушку за 950 тыс. Если же она приобреталась у у иностранного собственника, то стоила уже 1,5 млн бат. Разница в стоимости доходила до 70%. Сейчас разрыв, конечно, меньше.

Этот год немножечко отличается от всех предыдущих, потому что раньше люди приезжали в декабре или ноябре. Это были так называемые зимовщики, люди, которые приезжали на Новый год или на все зимние праздники, а потом эта волна шла на спад. Сейчас многие начинают приезжать на два-три месяца».

По данным The Bangkok Post, за три года действия программы долгосрочные визы получили свыше 6 тыс. человек, причем чаще всего это были европейцы.

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Анна Кулецкая