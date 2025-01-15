Праздники мелкого по моллам

Посещаемость пермских ТЦ перед Новым годом и в праздничные каникулы снизилась на 6 и 1% соответственно по сравнению с прошлым годом, сообщили аналитики компании Focus Technologies. Наименьшее снижение показали крупные моллы, где сосредоточено больше магазинов, развлекательных досугов и услуг. При этом опрошенные представители торговых центров говорят о росте посещаемости перед Новым годом и в праздничные каникулы. Наряду с этим отмечается снижение трафика в кинотеатрах, а также закрытие местным малым бизнесом некоторых отделов в ТЦ.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Аналитики компании Focus Technologies отметили общее снижение посетительского трафика в ТЦ крупных городов Прикамья перед Новым годом. По данным компании, за две последние недели декабря (с 16 по 29 декабря) показатель Mall Index, отражающий количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей, в ТЦ региона снизился на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом трафик крупных и очень крупных ТЦ показал наименьшее снижение (–4%) по сравнению с показателями малых и средних торговых центров (–7%). По сравнению с первыми двумя неделями декабря (со 2 по 15 декабря) посетительский трафик перед Новым годом вырос на 13%. Тут больший прирост посещаемости тоже показали крупные и очень крупные ТЦ (+17%), тогда как увеличение трафика в малых и средних центрах было менее значительным (+12%).

В первую неделю 2025 года (с 30 декабря по 5 января) показатель Mall Index в пермских ТЦ снизился на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (с 1 по 7 января). Если посещаемость малых и средних ТЦ Пермского края в праздники сократилась на 2% год к году, то Mall Index крупных и очень крупных торговых центров, наоборот, вырос на 1%. В Focus Technologies перераспределение посетителей между небольшими и крупными ТЦ объясняют тем, что крупные торговые центры предлагают посетителям более широкий спектр досуговых и развлекательных услуг. Именно такие услуги особенно востребованы в праздники, говорит руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев. «Объекты крупных форматов выполняют в данном случае важную социально-культурную функцию, предлагая в том числе различные новогодние развлечения для детей и их родителей»,— обратил внимание господин Васильев.

Тренд на сокращение посещаемости ТЦ прослеживается периодически со времен пандемии коронавируса. С января по начало декабря 2024 года трафик в ТЦ крупных городов Прикамья снизился на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, рассказывали ранее в Focus Technologies. Снижение на 5% год к году показала посещаемость пермских ТЦ в период «черной пятницы». Сокращение происходит на фоне инфляции, перехода населения к покупкам онлайн.

В то же время участники рынка, опрошенные «Ъ-Прикамье», говорят об увеличении трафика в предновогодний и праздничный период либо об аналогичных прошлым показателях. Замдиректора УК «Столица» Анастасия Долматова отметила, что посещаемость ТРК перед Новым годом и в праздники была аналогична предыдущим периодам. Пиковыми днями посетительского трафика перед Новым годом стали 29 и 30 декабря, когда у офисных сотрудников уже были нерабочие дни. К примеру, 7 декабря ТРК «Столица» посетило примерно 19 тыс. человек, тогда как 30 декабря в ТРК побывало уже 26 тыс. человек — на 36,8% больше. В последний день 2024 года, 31 декабря, общее число посетителей «Столицы» уже снизилось до среднего уровня — 17 тыс. человек. К слову, посещаемость ТРК за весь год составила около 5,6 тыс. человек — этот показатель почти идентичен данным «Столицы» за 2023 год. «В новогодние каникулы высокий спрос отмечается на еду и развлечения, кинотеатры и детские комнаты. В то же время в сегменте торговли наблюдается спад, потому что люди тратят деньги уже не на подарки, а на развлечения»,— констатировала Анастасия Долматова, добавив, что такая ситуация наблюдалась и в этот раз.

По словам госпожи Долматовой, в конце года администрации «Столицы» стало известно о планах закрытия ряда отделов местного бизнеса в ТРК. Кроме того, в декабре 2024 года в «Столице» сократилось число предпринимателей, которые до этого более десяти лет вели в ТРК сезонную торговлю новогодними товарами. «Мы считаем, что условия работы стали очень тяжелы для местного малого бизнеса»,— подчеркнула зам­директора УК «Столица».

В ТРЦ «Планета» трафик в предпраздничные и праздничные дни по сравнению с прошлым годом вырос на 2% (рост по сравнению с позапрошлым годом — на 12%). Гендиректор ТРЦ «Планета» Евгений Каштанов назвал прирост трафика «органическим». «В декабре гости приходят в ТРЦ, чтобы купить подарки, а в новогодние дни идут ради развлечений и досуга. Обычно в Перми зимой холодно, особо долго на свежем воздухе проводить время не получается. Однако в этом году зима аномально мягкая, в связи с чем мы наблюдаем небольшое снижение динамики прироста трафика»,— поделился господин Каштанов. По его словам, в «Планете» также наблюдают снижение трафика кинотеатра. В то же время его обороты выросли в связи с ростом цен на билеты. Напомним, «РБК Пермь» недавно сообщало, что, несмотря на рост сборов пермских кинотеатров за первую неделю 2025 года на 11%, средняя стоимость билетов увеличилась на 12–15%.

В ТЦ «Галерея» за две недели до Нового года посетительский трафик увеличился в пределах 15–30%, поделилась гендиректор УК «Труменс групп» (управляет ТЦ «Галерея») Елена Денисова. По отношению к прошлым годам серьезных колебаний показателя не наблюдалось. «Галерею» посещает конкретная целевая аудитория, которая выбирает магазины с товарами более высокого ценового сегмента. Поэтому колебания по трафику и конверсии, составляющей около 90%, на этом ТЦ сказываются меньше всего, уточнила Елена Денисова. «В ТЦ „Галерея“ почти весь трафик целевой. Люди приходят не прогуляться, а купить определенную вещь или заказать вполне конкретную услугу»,— рассказала Елена Денисова. В целом сейчас, по словам собеседника, покупок стало больше, так как раньше посетители «Галереи» традиционно уезжали на отдых в Европу. Сейчас многие остаются здесь и предпочитают местные горнолыжные курорты. Конкуренцию отделам «Галереи» составляют только столичные магазины, заметила гендиректор УК «Труменс групп».

Евгения Ахмедова