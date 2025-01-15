Чтобы с долей взять Приморье

У дочернего предприятия пермского «Инкаба» — ООО «Инкаб Дальний Восток» появился соинвестор. Владельцем более четверти долей приморского филиала стал зампред местного заксобрания и крупный бизнесмен Джамбулат Текиев. Как пояснили «Ъ-Прикамье» в компании, привлечение делового партнера связано с «исполнением стратегии компании по развитию бизнеса». По словам источников, «Инкаб» рассматривает возможность создать франшизу с привлечением местных партнеров на перспективных территориях. Освоением дальневосточного рынка занялась и пермская Корпорация ПСС — ее структура создаст в Приморье производство зарядных станций для электромобилей. Эксперты считают, что новый совладелец не только обеспечит предприятие финансовыми ресурсами, но и поспособствует его стратегическому развитию на новой территории.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Владельцем 28% долей пермского ООО «Инкаб Дальний Восток» стал предприниматель Джамбулат Текиев, ведущий деятельность на территории Приморского края. Об этом свидетельствуют данные, внесенные в базу «СПАРК-Интерфакс» 13 января. Объем ценных бумаг основного учредителя — ООО «Инкаб» снизился с 95% до 67%. Еще 5% принадлежат Вадиму Солтаеву, который выступает гендиректором ООО «Окей-Кабель».

О создании дочернего предприятия ООО «Инкаб» на Дальнем Востоке стало известно в ноябре 2024 года. Тогда в компании пояснили, что кабельный завод планирует развитие «на новых для себя территориях». Подробности проекта, а также объем инвестиций неизвестны.

Как сообщили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе пермского предприятия, учредительскую долю продали в рамках исполнения стратегии «Инкаба» по развитию бизнеса, в том числе на Дальнем Востоке. «Для реализации этого проекта мы привлекаем партнера»,— подчеркнули в компании.

По словам источника «Ъ-Прикамье», знакомого с ситуацией, сейчас «Инкаб» фактически ведет экспансию в перспективные для себя регионы и страны в форме «трансфера технологий», привлекая местных партнеров для ускорения роста и географического расширения предприятия. Такой формат похож на франшизу, однако «Инкаб» передает на новые территории ноу-хау производства. Собеседник отметил, что руководители пермского производства также рассматривают возможность открыть дочерний бизнес в Минске.

Согласно информации из открытых источников, Джамбулат Текиев родился в 1967 году. В конце 1990-х занимал должность старшего, а затем ведущего научного сотрудника Дальневосточного филиала НИИ труда (Владивосток). Позже стал заместителем директора НИИ по науке. С 2003 года член партии «Единая Россия». 8 октября 2021 года избран заместителем председателя Законодательного собрания Приморского края. Председатель комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству.

Как свидетельствуют данные базы «СПАРК-Интерфакс», господин Текиев владеет 20 действующими организациями, включая строительное ООО «Юй Пэн Приморье» и ООО «Рудник», занимающееся в том числе добычей руд прочих цветных металлов. Кроме этого, является учредителем компаний в сфере туризма, рыболовства и транспортных перевозок. Еще в 12 компаниях господин Текиев числится генеральным директором. Деятельность большинства подведомственных бизнесмену предприятий ведется на территории Приморья, еще одно — энергосбытовое ООО «ВЭК» расположено в Санкт-Петербурге.

Группа компаний «Инкаб» была основана в 2007 году, контролируется генеральным директором Александром Смильгевичем. Холдинг производит оптические кабели для всех отраслей промышленности и разных сфер применения. После 24 февраля 2022 года «Инкаб» продал 90% долей в Incab America местным партнерам, а производственная площадка в Европе была закрыта. Главным поставщиком оптоволокна для компании стали «Оптиковолоконные системы», ранее поставщиком выступала американская Corning Incorporated. За 2023 год выручка общества составила 6,2 млрд руб., чистая прибыль — 489,7 млн руб.

Примечательно, что «Инкаб» — не единственное пермское производство, решившее освоить дальневосточный рынок. Структура пермского производителя зарядных устройств «Корпорация ПСС» — ООО «Анодъ Восток» — стала официальным резидентом Свободного порта Владивосток. Компания создаст в Приморье производство зарядных станций для электромобилей. В рамках нового инвест­проекта ПСС планирует ежегодно выпускать 125 зарядных станций, а также 50 комплексных систем оборудования для электрохимической защиты.

Экс-министр промышленности Прикамья Дмитрий Теплов считает, что стратегия расширения географии бизнеса, подразумевающая привлечение местных инвесторов,— распространенная и перспективная практика. По словам эксперта, учитывая политический и управленческий опыт нового делового партнера, «Инкаб», вероятно, сможет качественнее реализовать задуманный проект на новой для себя территории.

Господин Теплов отметил также, что привлечение местных бизнесменов к управлению филиалом пермского предприятия имеет больше положительных, нежели отрицательных сторон. «Наличие уверенного соинвестора обеспечит не только дополнительные инвестиции и промышленные ресурсы, но и, возможно, привлечет сторонних партнеров. Тем не менее в совместном управлении крупной компанией важно наладить стратегию общего контроля и доверие, чтобы избежать возможных конфронтаций»,— подчерк­нул он.

Анастасия Леонтьева