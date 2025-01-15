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Коммерсантъ FM
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ЕК рекомендовала ЕС ограничить инвестиции в ИИ в третьих странах

Еврокомиссия (ЕК) опубликовала рекомендацию с призывом к странам Евросоюза пересмотреть зарубежные инвестиции своих компаний в третьи страны с точки зрения экономической безопасности. Речь идет о трех сферах: полупроводники, искусственный интеллект и квантовые технологии, говорится в документе ЕК.

Оценка экспортных рисков, пояснили в ЕК, необходима, чтобы избежать попадания передовых технологий «в чужие руки» в нынешней геополитической обстановке. Теперь государства—члены ЕС должны представить доклад о достигнутом прогрессе в этом направлении до 15 июля 2025 года. С 31 марта 2026 года необходимо отчитаться перед ЕК о выполнении ее рекомендаций.

13 января администрация президента США Джо Байдена объявила об очередном ужесточении правил экспорта чипов. Новые правила ограничивают экспорт мощных высокотехнологичных чипов для систем искусственного интеллекта в большинство стран мира. Ограничения не будут действовать только в отношении 18 ближайших союзников США, в числе которых Великобритания, Германия, Канада, Япония, Южная Корея.

Лусине Баласян

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