В четверг в Черноземье будет облачно, без осадков, -5°С до +1°С

В большинстве регионов Черноземья в четверг, 16 января, ожидается облачная погода, без осадков. Температура будет варьироваться от -5°С до +1°С. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

В Белгороде ближайшей ночью будет облачно при -1°С, выпадет небольшой снег. Днем — облачно при +1°С, без осадков.

В Воронеже и Курске температура составит -1°С....+1°С. В течение суток в облцентрах ожидается облачность, без осадков.

В Липецке ночью также будет облачно при -4°С, без осадков. Днем столбики термометра покажут 0°С, ожидается облачность, без осадков.

В Орле ночью прогнозируют облачность при -1°С, без осадков. Днем — облачность при +1°С, временами будут выпадать небольшие осадки.

В Тамбове ночью ожидается облачность при -5°С, выпадет небольшой кратковременный снег. Днем — облачность при 0°С, без осадков.

Анастасия Колпачева