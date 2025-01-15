Белгородскую корпорацию развития возглавил Денис Морозов

Генеральным директором белгородского АО «Корпорация "Развитие"» назначен Денис Морозов. Министр экономического развития и промышленности региона Максим Гусев представил его сотрудникам организации. Об этом сообщили в корпорации.

Господин Морозов с декабря 2019-го по октябрь 2023 года занимал пост генерального директора аналогичной корпорации в Магаданской области.

По данным Rusprofile.ru, прошлый руководитель Александр Криворучко возглавлял белгородскую корпорацию с июня 2023 года, но уже в июле следующего года покинул должность. С того момента исполняющей обязанности гендиректора являлась Елена Козак.

Анастасия Колпачева