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Белгородскую корпорацию развития возглавил Денис Морозов

Генеральным директором белгородского АО «Корпорация "Развитие"» назначен Денис Морозов. Министр экономического развития и промышленности региона Максим Гусев представил его сотрудникам организации. Об этом сообщили в корпорации.

Господин Морозов с декабря 2019-го по октябрь 2023 года занимал пост генерального директора аналогичной корпорации в Магаданской области.

По данным Rusprofile.ru, прошлый руководитель Александр Криворучко возглавлял белгородскую корпорацию с июня 2023 года, но уже в июле следующего года покинул должность. С того момента исполняющей обязанности гендиректора являлась Елена Козак.

Анастасия Колпачева

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