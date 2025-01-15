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Коммерсантъ FM
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«Америка добавила ложку дегтя»

Дмитрий Дризе — об очередных сложностях в отношениях Москвы и Еревана

Армения обвинила Россию в распространении враждебных нарративов. В минувшие выходные в программе «Вести недели» была затронута тема Зангезурского коридора, который был назван важным проектом для Азербайджана. Ранее же Ереван заключил соглашение с США о сотрудничестве в сфере безопасности. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что премьер-министр Никол Пашинян постарается избежать серьезного обострения с Москвой.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В наступившем 2025 году отношения России и Армении продолжают планомерно ухудшаться, причем можно сказать, что процесс этот набирает обороты. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Арарат Мирзоян подписали в Вашингтоне соглашение о расширении сотрудничества в сфере безопасности. Документ, в частности, предусматривает развитие двухсторонних связей в области обороны, экономики, а также институтов демократии. В страну направляется группа американских пограничников для совместной работы по укреплению безопасности границ. Подобные меры имеют больше символическое значение, но тем не менее процесс разворота Армении от России в той или иной степени продолжается. Ранее правительство республики одобрило план поэтапной интеграции в ЕС, что вызвало нескрываемое раздражение в Москве. А здесь еще и Америка добавила большую ложку дегтя.

Армения ставит вопрос Европой

Тем временем государственное российское телевидение посвятило часть эфира итоговой воскресной программы теме Зангезурского коридора, который должен пройти по территории Армении и соединить Азербайджан с его эксклавом — городом Нахичевань и Турцией. Этот путь был назван «жизненно важным» для Баку, при том что премьер Никол Пашинян проигнорировал свои собственные договорные обязательства. После этого в МИД Армении был вызван посол РФ Сергей Копыркин, где ему передали ноту протеста. Кроме того, налицо тенденция, скажем так, по ограничению вещания российских каналов на территории республики.

При этом Москва и Ереван предпочитают воздерживаться от совсем уж резких шагов в отношении друг друга.

Есть в этой истории еще один очень спорный момент: дело в том, что против Зангезурского коридора активно возражает Иран. Режим аятолл считает этот проект угрозой своей национальной безопасности и готов даже на некие меры, чтобы этого не допустить. Почему? Потому что Азербайджан, а следом его главный союзник — Турция — получают прямой доступ к границам Исламской Республики. Их отношения в последнее время дружескими назвать сложно. Россия, со свой стороны, идею о коридоре поддерживает.

На этом фоне в Москву прибывает президент Ирана Масуд Пезешкиан, чтобы заключить договор о сотрудничестве и стратегическом партнерстве. Вряд ли, конечно, зангезурская история этому помешает, но тем не менее как-то комментировать данную тему все же придется. И вот так получается, что Тегеран в этой ситуации на стороне Армении, тогда как у России и с Азербайджаном в последнее время не все ладно. Причина — катастрофа самолета в казахстанском Актау.

Вот такой непростой политический узел закручивается вокруг Кавказа.

Перемены явно грядут, но не будем опережать события. Вернемся лучше к Армении: не в состоянии это государство в данный момент совсем отойти от России, однако в определенной перспективе ничего исключать нельзя.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дмитрий Дризе

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