Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Умер режиссер балета Большого театра Всеволод Немоляев

В возрасте 87 лет умер артист и режиссер балета Государственного академического Большого театра Всеволод Немоляев, брат народной артистки РСФСР Светланы Немоляевой. Он проработал в театре более 60 лет. О смерти господина Немоляева сообщила пресс-служба Большого театра «Интерфаксу». Время прощания и место захоронения станет известно позже.

Всеволод Немоляев

Всеволод Немоляев

Фото: Bolshoi.ru

Всеволод Немоляев

Фото: Bolshoi.ru

Всеволод Немоляев родился 22 февраля 1937 года в Москве. В 1956 году он окончил Московское хореографическое училище. В том же году господин Немоляев пришел в Большой театр. Более 20 лет он был артистом балетной труппы. Пять лет он выходил на сцену в качестве солиста. В 1977 году господин Немоляев стал режиссером балета, а затем — режиссером по составам. За 55 сезонов в Большом театре он участвовал в том числе в постановках балетов «Щелкунчик», «Спартак», «Весна священная».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...