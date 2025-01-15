Умер режиссер балета Большого театра Всеволод Немоляев

В возрасте 87 лет умер артист и режиссер балета Государственного академического Большого театра Всеволод Немоляев, брат народной артистки РСФСР Светланы Немоляевой. Он проработал в театре более 60 лет. О смерти господина Немоляева сообщила пресс-служба Большого театра «Интерфаксу». Время прощания и место захоронения станет известно позже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Всеволод Немоляев

Фото: Bolshoi.ru Всеволод Немоляев

Фото: Bolshoi.ru

Всеволод Немоляев родился 22 февраля 1937 года в Москве. В 1956 году он окончил Московское хореографическое училище. В том же году господин Немоляев пришел в Большой театр. Более 20 лет он был артистом балетной труппы. Пять лет он выходил на сцену в качестве солиста. В 1977 году господин Немоляев стал режиссером балета, а затем — режиссером по составам. За 55 сезонов в Большом театре он участвовал в том числе в постановках балетов «Щелкунчик», «Спартак», «Весна священная».