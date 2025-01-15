Водитель грузовика пойдет под суд за ДТП с тремя погибшими под Балахной

Утверждено обвинительное заключение в отношении водителя грузовика, который стал виновником ДТП с тремя погибшими в Балахнинском округе Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как писал «Ъ-Приволжье», столкновение КамАЗа и Audi произошло днем 11 июля на 10 км трассы «Шопша — Иваново — Нижний Новгород» у деревни Галкино. Водитель грузовика выехал на встречную полосу и врезался в иномарку.

В результате ДТП погибли водитель и двое пассажиров легкового автомобиля.

Ксения Кучерявых