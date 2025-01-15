Ярославским бюджетникам задержали зарплату из-за сбоя серверов
В Ярославской области задержали зарплату сотрудникам бюджетных структур из-за технического сбоя. Об этом сообщили в правительстве области.
Фото: Правительство Ярославской области
Сбой произошел в работе серверов Федерального казначейства и зафиксирован, по данным правительства области, не только в Ярославской области, но и в других регионах России. Специалисты уже работают над устранением последствий.
«Средства на счета учреждений поступили, однако перечислить их по назначению будет возможно после устранения системного сбоя. Ожидаем, что в ближайшее время ситуация будет урегулирована»,— сообщили в министерстве финансов.
15 января жители региона на страницах губернатора в соцсетях сообщали о задержке выплаты зарплат в переславском образовательном комплексе.