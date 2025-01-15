В Краснодаре 17 маршрутов перевели на брутто-контракты, которые позволяют контролировать стоимость и качество перевозок. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Стоимость проезда на маршрутах №154А «Улица Гаврилова — 21-й километр Ростовского шоссе» и №177А «Улица Тюляева — Ростовское шоссе — улица Тюляева» составит 40 руб.

Кроме того, маршрут №177А будет круглогодично заезжать в СНТ «ПО «Краснодарсельмаш» по просьбам жителей. На маршрутах №154А начнут курсировать четыре автобуса, а на №177А — один. Весь городской транспорт оснащен кондиционерами, а также адаптирован для маломобильных граждан.

Нурий Бзасежев