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Наказать наказанных

Прокуратура требует 68 млн рублей с дорожных подрядчиков в Челябинске за сговор

Суд рассмотрит жалобу прокуратуры Челябинской области на решение первой инстанции о признании ничтожной сделки между ООО «Уралдорстрой», ООО «Челябинсксвязьинвест» и муниципальным комитетом дорожного хозяйства в 2019 году. Истец также требовал взыскать с ответчиков 68 млн руб. Сговор, ставший предметом спора, был выявлен в 2020 году после аукциона на ремонт набережной реки Миасс в Челябинске перед саммитами ШОС и БРИКС. Ответчики заключили соглашение для оплаты ранее выполненных работ. Суд отказался удовлетворять требования прокуратуры. Эксперт считает, что истец пытается привлечь участников антиконкурентного соглашения к двойной ответственности. Ранее УФАС уже оштрафовало их, поэтому, по мнению эксперта “Ъ-Южный Урал”, суд вряд ли пересмотрит решение в пользу прокуратуры.

Челябинское УФАС в 2020 году оштрафовало предпринимателей и представителя комитета дорожного хозяйства за незаконное заключение контракта

Челябинское УФАС в 2020 году оштрафовало предпринимателей и представителя комитета дорожного хозяйства за незаконное заключение контракта

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Челябинское УФАС в 2020 году оштрафовало предпринимателей и представителя комитета дорожного хозяйства за незаконное заключение контракта

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд принял к производству жалобу прокуратуры Челябинской области на решение первой инстанции от 16 декабря 2024 года. Надзорное ведомство пытается оспорить отказ в признании ничтожной сделки, которую прокуратура считает картельной, между челябинскими чиновниками и подрядчиками, которая была заключена в 2019 году при подготовке Челябинска к предстоящим саммитам ШОС и БРИКС. Также истец требует взыскать солидарно 68 млн руб. в качестве ущерба, причиненного бюджету города. Ответчиками являются ООО «Уралдорстрой», ООО «Челябинсксвязьинвест» и комитет дорожного хозяйства Челябинска. Апелляционная жалоба была подана в суд 10 января 2025 года. Информация размещена в картотеке арбитражных дел.

ООО «Уралдорстрой» было зарегистрировано в Челябинске в 1998 году. Директор и владелец — Нвер Колозян. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2023 году составила более 1,8 млрд руб., а чистая прибыль — 13,5 млн руб. Услугами компании часто пользуется министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. С ним «Уралдорстрой» в 2020–2024 годах заключил 24 контракта на общую сумму более 4,6 млн руб. Также среди заказчиков числится комитет дорожного хозяйства Челябинска. Доля государственных контрактов в выручке компании в 2023 году составляла 78,3%.

Согласно материалам дела, договоренность между «Уралдорстроем», «Челябинсксвязьинвестом» и комитетом была выявлена челябинским УФАС России в 2020 году. В августе 2019-го на госзакупках был объявлен аукцион на ремонт пешеходной зоны по улице Труда в Челябинске и набережной реки Миасс на участке между улицами Красной и Кирова. Работы были запланированы перед предстоящими саммитами ШОС и БРИКС. Начальная стоимость контракта составляла 127 млн руб. Заказчиком выступал комитет дорожного хозяйства.

ООО «Челябинсксвязьинвест» зарегистрировано в Челябинске в 2002 году. Директор и владелец компании — Константин Лега. Предприятие занимается оптовой торговлей, строительством зданий, столярными работами, обработкой камня, поставкой осветительных приборов. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», в 2023 году выручка компании от продаж составила 744,5 млн руб., чистая прибыль — 21,4 млн руб.

В торгах приняли участие ООО «Челябинсксвязьинвест», ООО «Уралдорстрой» (на тот момент ООО «Торгово-промышленная компания “ЯКК”») и ООО «Русьмирстрой». Победителем аукциона стал второй участник. С «Уралдорстроем» был заключен контракт на 111 млн руб.

УФАС в результате проверки выяснило, что компания впоследствии заключила с «Челябинсксвязьинвестом» договор субподряда на ремонт набережной реки Миасс. Однако она выполнила эти работы еще до аукциона. Таким образом, комитет дорожного хозяйства Челябинска объявил торги и заключил антиконкурентное соглашение с двумя подрядчиками, чтобы оплатить уже выполненные работы. УФАС оштрафовало ООО «Уралдорстрой» на 6,7 млн руб., ООО «Челябинсксвязьинвест» — на 836 тыс. руб., директоров компаний Нвера Колозяна и Константина Легу на 15 тыс. руб. каждого, а также на тот момент действующего председателя комитета дорожного хозяйства Челябинска Рината Кучитарова на 20 тыс. руб.

Во время разбирательства «Челябинсксвязьинвест» указал, что картель могут организовать только хозяйствующие субъекты и конкуренты, комитет дорожного хозяйства Челябинска не может быть ни одним из этих субъектов.

Ответчик также отметил, что повторное привлечение участников антимонопольного соглашения к ответственности невозможно, так как УФАС ранее уже оштрафовало их. Еще одним аргументом против удовлетворения требований прокуратуры является истечение сроков исковой давности. Арбитражный суд Челябинской области согласился с доводами ответчиков и в декабре 2024 года отказал в удовлетворении иска прокуратуры региона.

Директор и владелец ООО «Уралдорстрой» Нвер Колозян находится в СИЗО из-за уголовного дела о взятках в рамках дорожных работ в Челябинске.

По данным следствия, он с мая по декабрь 2023 года передал сотруднику «Челябинскавтодора» взятку в виде 600 т асфальта стоимостью 2,9 млн руб.

Источник в правоохранительных органах сообщал тогда “Ъ-Южный Урал”, что руководитель «Уралдорстроя» регулярно платил должностным лицам за покровительство и прием невыполненных или некачественных работ в рамках 124 государственных и муниципальных контрактов. Их общая сумма составляет более 5,9 млрд руб. Уголовное дело Нвера Колозяна 13 января 2025 года начал рассматривать Центральный районный суд Челябинска. В ноябре прошлого года его сына Ганрика Колозяна, который работал в «Уралдорстрое» директором по общим вопросам, приговорили к году и пяти месяцам колонии общего режима и штрафу 600 тыс. руб. за дачу взятки начальнику отдела Южно-Уральского центра дорожных испытаний и исследований (ЮУЦДИИ) Сергею Васильчишину.

Советник и адвокат Forward Legal Олег Шейкин считает, что у прокуратуры невысокие шансы добиться пересмотра решения суда первой инстанции.

«В прошлом году появился новый тренд: прокуроры начали массово подавать гражданско-правовые иски, в которых просили признавать картельные сделки антисоциальными и взыскивать денежные средства в доход государства. Прокуроры просят применять двойную ответственность за одно нарушение. В большинстве случаев суды с таким подходом не соглашались»,— рассказал Олег Шейкин.

«В этом деле суд справедливо указал, что за картельную сделку предусмотрена специальная административная ответственность, к которой ответчиков уже привлекли и наложили на них оборотные штрафы со взысканием в бюджет. Решение суда соответствует позиции Верховного суда РФ по схожему делу, рассмотренному в 2024 году. Верховный суд РФ обратил внимание, что картельная сделка не является гражданско-правовой, а потому к ней нельзя применить положения Гражданского кодекса РФ о последствиях заключения антисоциальной сделки»,— заключил эксперт.

Ольга Воробьева

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