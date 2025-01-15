В Новороссийске сохраняется 100% раскрываемость тяжких преступлений

В 2024 году в Новороссийске сократилось общее количество преступлений. Как отметили в пресс-службе ГУ МВД Краснодарского края, раскрываемость убийств, случаев тяжкого вреда здоровью, изнасилований и разбоев осталась на уровне 100%.

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Убийства сократились на 61,5%, изнасилования — на 50%, грабежи — на 37%, в том числе уличные — на 32,3%. Кражи из квартир уменьшились на 20,6%, хищения автомобилей — на 75%, а угон автомобилей снизился на 11,8%. Случаев хулиганства было зафиксировано на 50% меньше, угроз убийством — на 36%. Снижение преступлений в общественных местах составило 13,2%.

Кроме того, выявлено 222 преступления по линии экономической безопасности и противодействия коррупции, из которых 181 — тяжкие и особо тяжкие. Также задержано 29 человек за экономические и коррупционные преступления. В сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков раскрыто 484 преступления, из которых 249 — по фактам сбыта наркотиков.

На административной практике зарегистрировано 10 812 правонарушений, наложено штрафов на сумму 4 млн руб. Также изъято 23 676 литров нелегального алкоголя, а 288 иностранных граждан выдворены из страны.

В 2024 году на уличной и дорожной сети было зарегистрировано 311 ДТП, в которых погибли 36 человек, а 358 получили травмы. За нарушение ПДД возбуждено 27 тыс. административных дел, 438 водителей лишены прав.

В 2025 году в Новороссийске продолжат реализацию комплекса мер по профилактике преступлений и правонарушений с участием администрации, общественности и СМИ.

Нурий Бзасежев