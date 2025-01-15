Жителям блокадного Ленинграда выплатят 55 тысяч рублей по указу Путина

Президент России Владимир Путин подписал указ о начислении единовременных выплат участникам Великой Отечественной войны, их вдовам, труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда. Глава государства сообщил об этом 15 января в ходе заседания российского оргкомитета «Победа».

Фронтовики, вдовы, малолетние узники концлагерей по случаю юбилея Победы получат по 80 тыс. рублей. Жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла, совершеннолетним узникам концлагерей начислят по 55 тыс. рублей. Такую же материальную поддержку от государства получат те, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, возводил оборонительные сооружения.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный намерен вернуть очный формат «Бессмертного полка» в 2025 году.

Татьяна Титаева