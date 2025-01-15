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За 2024 год выросла перевозка лесных грузов и снизилась перевозка химикатов

В 2024 году ГЖД (Горьковская железная дорога) перевезла 35,5 тыс. контейнеров лесных грузов, это на 12,6% больше, чем в 2023 году. Перевозка химикатов и соды снизилась на 6,5% и составила 28,6 тыс. контейнеров, упало и количество перевезенной бумаги — до 19,9 тыс. контейнеров, что дало —2,5 процента к аналогичной статистике позапрошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Казанского региона Горьковской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

Общее же количество перевезенных грузов во всех видах сообщения в границах ГЖД возросло и составило порядка 177 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент).

Из них по России было доставлено в количестве 92,5 тыс. контейнеров — это на 12,5% больше в сравнении с тем же показателем за 2023 год.

Артём Дергунов

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