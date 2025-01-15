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Руководство Марий Эл рассматривает возможность введения турналога

Вопрос о введении туристического налога в Республике Марий Эл в настоящее время находится на стадии рассмотрения. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе главы республики Юрия Зайцева.

Сейчас в республике проводится работа по повышению качества предоставляемых гостиничных услуг, а также прохождению классификации средствами размещения, отметили в пресс-службе.

По данным Российского союза туриндустрии, с 1 января 2025 года туристический налог ввели 754 муниципальных образования в 63 из 89 субъектов России. В 2025 году размер налога составит 1% от стоимости размещения в гостинице, но не менее 100 руб.

Влас Северин

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