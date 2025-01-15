В Челябинске Lada сбила детскую коляску на пешеходном переходе

В челябинском микрорайоне Чурилово легковой автомобиль совершил наезд на детскую коляску с ребенком. Водитель с места происшествия скрылся, но впоследствии был разыскан, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинска.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 14 января в 18:20 на улице 2-я Эльтонская. Неустановленный водитель легковой машины совершил наезд на коляску с несовершеннолетним ребенком, которую его мать катила по нерегулируемому пешеходному переходу, а затем скрылся.

В социальных сетях опубликовано видео момента ДТП, где видно, как коляска отлетает с дороги и опрокидывается.

По данным ГАИ Челябинска, после происшествия ребенка осмотрели врачи, он не пострадал. Водителя вскоре разыскали. Им оказалась 42-летняя горожанка, управлявшая автомобилем Lada Granta. Ее привлекут к административной ответственности.