Пять человек пострадали в ДТП на трассе в Удмуртии, один — погиб

Один человек погиб, пятеро — пострадали в ДТП на трассе Р-243 Кострома—Шарья—Киров—Пермь, подъезд к Ижевску, М12 «Восток» в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии. Предварительно, 57-летний водитель минивэна Toyota не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «ГАЗ». Им управлял 35-летний шофер. Об этом сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции республики.

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Внутри минивэна находилось несколько пассажиров: 60-летний житель погиб на месте, 33-летнего мужчину госпитализировали. Еще трем гражданам и пассажиру «ГАЗ» оказали разовую медпомощь. Водители не пострадали.

На месте работают сотрудники ГАИ и спасательные службы. Проводилась деблокировка погибшего. Устанавливаются обстоятельства происшествия.