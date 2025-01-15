На Кубани обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны
В Краснодарском крае сотрудники ОМОН «Пластун» и «Шторм-Юг» Росгвардии уничтожили пять боеприпасов времен Великой Отечественной войны, найденных при проведении земляных работ в нескольких населенных пунктах. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.
В поселке Виноградном Крымского района обнаружили 105-мм артиллерийский снаряд и 82-мм мина. В хуторе Красная Горка Анапы нашли две 82-мм минометные мины, а в Тихорецке — 76-мм артиллерийский снаряд.
В поселке Псебай Мостовского района местный житель сообщил о подозрительном предмете в огороде, однако после осмотра взрывотехники выяснили, что это была металлическая труба, не представляющая угрозы.
Все найденные боеприпасы уничтожили с соблюдением необходимых мер безопасности.