Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Кубани обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны

В Краснодарском крае сотрудники ОМОН «Пластун» и «Шторм-Юг» Росгвардии уничтожили пять боеприпасов времен Великой Отечественной войны, найденных при проведении земляных работ в нескольких населенных пунктах. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Предыдущая фотография

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Фото: Росгвардия Краснодарского края

Следующая фотография
1 / 2

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

Фото: Росгвардия Краснодарского края

В поселке Виноградном Крымского района обнаружили 105-мм артиллерийский снаряд и 82-мм мина. В хуторе Красная Горка Анапы нашли две 82-мм минометные мины, а в Тихорецке — 76-мм артиллерийский снаряд.

В поселке Псебай Мостовского района местный житель сообщил о подозрительном предмете в огороде, однако после осмотра взрывотехники выяснили, что это была металлическая труба, не представляющая угрозы.

Все найденные боеприпасы уничтожили с соблюдением необходимых мер безопасности.

Анна Гречко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...