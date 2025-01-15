Опубликован топ-10 наиболее популярных событий на Новый год в Казани

Стал известен топ-10 наиболее популярных событий в Казани по итогам новогодних праздников. Первые три места в рейтинге заняли премьеры фильмов. Об этом рассказали в пресс-службе «Яндекс Афиши».

Первое место среди популярных событий занял фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». На втором и третьем месте расположились «Ёлки 11» и «Финист. Первый богатырь» соответственно. В топ-5 также попали новогоднее цирковое шоу «Лабиринт» и фильм «Домовенок Кузя».

В рейтинг наиболее популярных событий также попали мультфильм «Три кота. Зимние каникулы», шоу «Приключения в стране Новогодье.ru» в Татарской государственной филармонии, фильм «Постучись в мою Тверь», мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 6» и выступление «Stand-up Show. Лучшее».

Как рассказали в пресс-службе Яндекс Афиши, продажи сервиса в новогодние праздники выросли почти на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили около 3 млрд руб. Рекорд по продажам был поставлен 2 января 2025 года, когда заработали 181 млн руб. Также отмечается рост продаж подарочных сертификатов в 2,3 раза.

Более 1 млрд руб. пришлись на праздничные елки. Еще 1,5 млрд россияне потратили на покупку билетов в театр, кино и концерты.

Диана Соловьёва