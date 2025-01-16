Мэрия согласовала внешний облик I очереди строительства ЖК на месте IV очереди ЖК «Арсенал»

Девелопер «Мегаполис» согласовал архитектурно-градостроительный облик (АГО) I очереди строительства (дом №2) жилого комплекса в квартале №272, на месте IV очереди ЖК «Арсенал». Распоряжение начальника департамента градостроительства и архитектуры Марии Норовой опубликовано на сайте администрации Перми. Согласно документу, заявление о согласовании АГО для дома №2 было подано компанией группы «Мегаполис» — ООО СЗ «Стройтехмонтаж». Заседание комиссии по рассмотрению архитектурно-градостроительного облика ЖК состоялось 13 декабря.

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Жилой дом разместится в квартале №272, на земельном участке 1,2 га в районе улиц Карла Модераха и Василия Татищева. В составе объекта площадью 52,6 тыс. кв. м запроектированы помещения общественного назначения и автостоянка. Дом будет разновысотным — 9, 16, 19 и 25 этажей.

Директор по развитию «Мегаполиса» Михаил Крепак пояснил «Ъ-Прикамье», что согласование архитектурно-градостроительного облика I очереди строительства комплекса — один из этапов работы над проектом освоения территории квартала №272. «Рассчитываем получить разрешение на строительство в первом квартале 2025 года»,— отметил Михаил Крепак.

Группа «Мегаполис» презентовала концепцию освоения бывшей IV очереди ЖК «Арсенал» на региональном градсовете в ноябре 2022 года. Для возведения комплекса на этой территории компания согласовала с краевыми властями повышение высотности застройки с 6 до 20, 21, 22, 25 и 30 этажей. На участке установлена соответствующая подзона обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2. Согласно ранее утвержденному проекту планировки и межевания территории, площадь квартир в новом комплексе достигнет 149 тыс. кв. м. В его составе появится около 1150 машино-мест, в районе возведут встроенно-пристроенный детский сад на 100 мест, улицы, три остановки общественного транспорта. Комплекс будет строиться в две очереди.