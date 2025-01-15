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Жителю Ижевска грозит до 20 лет колонии за сексуальное насилие над дочерью

Первомайский райсуд Ижевска принял решение заключить под стражу 48-летнего жителя Ижевска по обвинению в сексуальном насилии над своей дочерью. Следствие считает, что подсудимый, проживая вместе с несовершеннолетней, совершал в отношении нее действия сексуального характера в 2013-2016 гг. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Обвиняемый согласился с ходатайством следователя о заключении под стражу. Его арестовали на два месяца, до 11 марта 2025 года. Подсудимому грозит до 20 лет лишения свободы (ст.132 УК РФ).

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