На Чукотке дети получили ожоги глаз из-за кварцевой лампы в детском саду

В детском саду «Сказка» в Анадыре десять воспитанников детского сада получили ожоги век и окологлазничной области. Прокуратура Чукотского автономного округа сообщила, что, согласно предварительным данным, дети пострадали из-за включенных в игровой комнате кварцевых ламп.

Ведомство организовало проверку по факту инцидента. Прокуратура выяснит обстоятельства произошедшего, проверит соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также оценит действия работников учреждения.

Кварцевые (озоновые) лампы создают жесткое ультрафиолетовое излучение. Такое излучение оказывает обеззараживающий эффект, однако оно опасно для глаз и открытых участков кожи. Также при работе кварцевых ламп образуется озон, считающийся ядовитым. Работа кварцевой лампы в помещении допускается в отсутствие людей и домашних животных.