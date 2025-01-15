На двух сочинских трассах снизилась аварийность

В Сочи за 2024 год снизилась аварийность на трассах А-148 Дублер Курортного проспекта (-3%) и А-149 Адлер — Красная Поляна (-42%). В то же время на трассе А-147 произошло 341 ДТП (+10%), в которых пострадало 463 (+15,3%) и погиб 41 человек (+19,5%), передает пресс-служба ФКУ «Черноморье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

«Специалисты ФКУ Упрдор "Черноморье" суммировали оперативные данные о статистике учетных происшествий на подведомственных дорогах за 2024 год. Общий вывод — при снижении количества ДТП по отношению к интенсивности движения значительно увеличилась их тяжесть»,— отмечается в публикации.

Всего за прошедший год на 11 подведомственных трассах произошло 988 (учетных) ДТП (+1% к 2023 году). В этих ДТП пострадали более 1,3 тыс. человек, что на 5% больше, чем годом ранее. Погибли 228 человек — прирост год к году на 15%. При этом на территории Краснодарского края на 5% сократилось количество ДТП.

В «Черноморье» отмечают рост интенсивности движения по дорогам. В частности, впервые превысила 50 тыс. транспортных средств максимальная суточная интенсивность на трассе А-147 Джубга — Сочи. Это на 1,2% больше, чем годом ранее.

Вячеслав Рыжков