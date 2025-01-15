Экс-посол РФ в США сравнил предсказуемость политики демократов и республиканцев

Бывший посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью «Ъ» заявил, что российские власти считают Демократическую партию США более предсказуемой по сравнению с Республиканской. Однако, по его словам, несмотря на сделанные демократами положительные шаги несколько лет назад, в дальнейшем их действия носили разрушительный характер для российско-американских отношений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Антонов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Анатолий Антонов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Все действия демократов, в принципе, предсказуемы, в том числе и в отношении России. Уверен, что, если и когда они вернутся к власти, их гнилая политика будет продолжена. Ничего хорошего ожидать не приходится. В этом плане достаточно понятно, что ждет остатки двусторонних отношений. Печальные перспективы»,— сказал Анатолий Антонов.

Что касается республиканцев, продолжил он, то от них предсказуемости «пока немного». Возможная встреча лидеров США и России «объективно полезна», однако пока все заявления рассматриваются в контексте предстоящей инаугурации Дональда Трампа, пояснил Анатолий Антонов. «Трудно представить, что все наши озабоченности могут быть удовлетворены в одночасье. Поэтому давайте подождем первых шагов новой администрации после 20 января»,— отметил бывший российский посол.

Подробнее читайте в интервью «Ъ».

Лусине Баласян