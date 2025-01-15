В Прикамье могут поднять стоимость посещения природных достопримечательностей

В Пермском крае планируют поднять цены за посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Согласно проекту постановления, опубликованному на сайте краевого правительства, туристический сбор планируется повысить со 100 до 150 руб. Первым на это обратило внимание издание «Новый компаньон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полюд

Фото: telegram-канал Вишерского заповедника, telegram-канал Вишерского заповедник Полюд

Фото: telegram-канал Вишерского заповедника, telegram-канал Вишерского заповедник

Согласно приложению к проекту постановления, количество платных природных территорий вырастет до пяти. В список платных объектов войдут природный парк «Пермский», охраняемые ландшафты «Колчимский (Помяненный) камень», «Полюд (Полюдов камень)», «Кваркуш» и геологический памятник «Ординская пещера».

Кроме этого, краевым правительством предлагается расширить перечень льготных категорий, вход для которых останется бесплатным. В него войдут «военнослужащие, добровольцы и лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии, выполняющие (выполнявшие) задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию Курской области, и члены их семей».

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