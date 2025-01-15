Спортивным директором «Амкара» стал начальник команды из Ильинского

ФК «Амкар» подтвердил уход спортивного директора клуба Алексея Степанова. Согласно официальному сообщению клуба, он покинул «Амкар» в связи с окончанием срока контракта. Об уходе директора «Ъ-Прикамье» сообщал в конце 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Токарев

Фото: ФК «Амкар» Владимир Токарев

Фото: ФК «Амкар»

В системе «Амкара» его бывший голкипер работал с июня 2022 года: сначала на должности руководителя программы молодежного футбола, позднее — спортивным директором.

Новым спортивным директором назначен 41-летний Владимир Токарев. Он выступал в качестве защитника дубля пермской команды с 2004 по 2005 год, а также приходится сыном бывшему техническому директору «Амкара» Геннадию Токареву. В последнее время специалист занимал должность начальника любительского коллектива из Перми — ФК «Ильпар» (поселок Ильинский), выступающего на первенстве ПФО. ФК «Ильпар» — обладатель Кубка России РФС среди любительских клубов 2022 и 2023 годов, а также серебряный призер третьего дивизиона первенства России 2021, 2022, 2024 годов.

Напомним, в конце прошлого года Андрею Блажко, главному тренеру ФК «Амкар-Пермь», был продлен контракт. По итогам минувшего чемпионата клуб занял второе место в третьей лиге и не смог выполнить задачу на сезон — выйти в более престижный дивизион отечественного футбола.