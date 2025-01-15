Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Чистополе с агрофирмы взыскали 700 тыс. руб. после травмы работника

Чистопольский городской суд взыскал с компании «Хузангаевское» 700 тыс. руб. в пользу работника, получившего травму на производстве по вине работодателя. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Решение в законную силу не вступило.

Прокуратура установила, что в июле 2024 года 59-летний механизатор после откручивания и срыва с резьбы гайки шланга высокого давления от цилиндра наклонной камеры получил удар в лоб железным концом шланга. Травму отнести к категории тяжелой степени тяжести.

Ведомство считает, что фирма не принимала мер для соблюдения правил и норм трудового законодательства и по предотвращению аварийных ситуаций. Работодатель также не выдал механизатору необходимые средства индивидуальной защиты.

Чистопольский городской прокурор вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ (необеспечение работников средствами индивидуальной защиты). Компанию оштрафовали на 55 тыс. руб.

Диана Соловьёва

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...