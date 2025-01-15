В Чистополе с агрофирмы взыскали 700 тыс. руб. после травмы работника

Чистопольский городской суд взыскал с компании «Хузангаевское» 700 тыс. руб. в пользу работника, получившего травму на производстве по вине работодателя. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Решение в законную силу не вступило.

Прокуратура установила, что в июле 2024 года 59-летний механизатор после откручивания и срыва с резьбы гайки шланга высокого давления от цилиндра наклонной камеры получил удар в лоб железным концом шланга. Травму отнести к категории тяжелой степени тяжести.

Ведомство считает, что фирма не принимала мер для соблюдения правил и норм трудового законодательства и по предотвращению аварийных ситуаций. Работодатель также не выдал механизатору необходимые средства индивидуальной защиты.

Чистопольский городской прокурор вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ (необеспечение работников средствами индивидуальной защиты). Компанию оштрафовали на 55 тыс. руб.

Диана Соловьёва