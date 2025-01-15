Число грызунов на полях Ростовской области увеличилось в два раза

В январе 2025 года на отдельных полях Ростовской области численность мышевидных грызунов возросла вдвое по сравнению с началом декабря прошлого года. Об этом сообщает региональный филиал Россельхозцентра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

По информации специалистов, размножению грызунов способствует мягкая зима в регионе. Полей для обработки с превышением экономического порога вредоносности (от 50 жилых нор/1 га) не было выявлено. Однако с января по март ожидается увеличение численности вредителей.

Мышевидные грызуны являются основными вредителями на посевах озимой пшеницы в зимнее время. Поэтому донским аграриям рекомендуется постоянно проверять состояние культур. При этом особое внимание стоит обращать на края полей вблизи лесополос и необработанных участков.

Анастасия Казуков