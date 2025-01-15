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Бутурлинский водоканал оштрафовали за сброс стоков в реку Пьяна

Штраф в 220 тыс. руб. выписали МУП «Бутурлинский водоканал» за загрязнение реки Пьяна. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росприроднадзора по Нижегородской области.

Ведомство провело внеплановую проверку на предприятии, которое сбрасывает стоки после очистки в реку. Отбор проб показал превышение содержания никеля — в 43 раза, меди — в 42 раза, стронция — в 14 раз.

«Бутурлинский водоканал» также не вел учет отходов и не создал безопасные условия для их временного хранения. Отклонения обнаружены и при проверке атмосферного воздуха. Предприятию выдано предписание об обязательном устранении нарушений.

Как следует из документов в судебной картотеке, во время рассмотрения дела «Бутурлинский водоканал» просил не назначать ему наказание, связанное с приостановкой деятельностии. Сославшись на свое сложное материальное положение, МУП просил назначить ему минимальный штраф.

Ксения Кучерявых

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