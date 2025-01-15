Лавров обсудил ближневосточный конфликт с главой МИД Саудовской Аравии

Министры иностранных дел РФ и Саудовской Аравии Сергей Лавров и Фейсал бен Фархан провели сегодня, 15 января, телефонный разговор. Коллеги обсудили двустороннее сотрудничество и обстановку в зоне ближневосточного конфликта, сообщили во внешнеполитическом ведомстве Саудовской Аравии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Во время звонка они обменялись мнениями о двусторонних отношениях и обсудили ситуацию в регионе»,— говорится в заявлении МИД Саудовской Аравии в соцсети X.

12 января министры иностранных дел арабских стран провели в Эр-Рияде встречу по Сирии, инициированную властями Саудовской Аравии. В тот же день в Эр-Рияде состоялись расширенные переговоры по сирийскому урегулированию, в которых приняли участие представители европейских стран, США и ООН.

Участники встреч обсудили поддержку политического переходного процесса в Сирии после смены власти и выразили готовность работать «над устранением любых вызовов или источников беспокойства у различных сторон посредством диалога, предоставления поддержки, советов и консультаций, уважая независимость и суверенитет Сирии».

Как сообщили в пресс-службе МИД РФ, акцент в ходе беседы был сделан на «развитии обстановки в Сирии». «Высказались за налаживание инклюзивного межсирийского диалога с участием всех политических сил и этноконфессиональных групп, а также всех внешних игроков, выступающих в поддержку сохранения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности САР»,— сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Анастасия Домбицкая