Выдача ипотеки в Челябинской области упала на 34% в 2024 году

В январе-ноябре 2024 года банки выдали жителям Челябинской области почти 38 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 99,5 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года это на 34% меньше и по объему, и по количеству. За 11 месяцев 2023 года было выдано 57,4 тыс. ипотек на общую сумму 150,8 млрд руб. Информация о показателях рынка жилищного кредитования опубликована на официальном сайте Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В ноябре 2024 года южноуральцы взяли 2,6 тыс. займов на покупку жилья на общую сумму 6,2 млрд руб. По количеству это в два раза меньше, чем годом ранее, и в 2,5 раза — по объему. В октябре было выдано 3,2 тыс. на 8 млрд руб. Больше всего ипотечных кредитов жители Челябинской области взяли в июне — 5,8 тыс. на 16,6 млрд руб. В июле, после резкого повышения ключевой ставки, количество выданных займов сократилось до 3,4 тыс., объем —до 8,5 млрд руб.

Общий объем задолженности по ипотечным кредитам на 1 декабря 2024 года в Челябинской области составил 360,7 млрд руб. Год назад было 335,1 млрд. Просроченная задолженность увеличилась на 465 млн или 41%, до 1,58 млрд руб.

Средний срок ипотеки за год вырос на 12,5 месяцев и в ноябре прошлого года достиг 26,5 лет (317,5 месяцев). Средневзвешенная ставка составила 6,19%.