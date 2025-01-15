Миассу могут присвоить звание Города трудовой доблести

Миассу, Кургану, Коврову, Верхней Пышме, Салехарду и ряду других городов планируется присвоить звание Города трудовой доблести. Слова президента России Владимира Путина на заседании Российского организационного комитета «Победа» приводит издание Федерального собрания РФ «Парламентская газета».

Как отметил глава государства, в Кургане, Коврове, Миассе и Верхней Пышме во время Великой Отечественной войны работали предприятия, связанные с оборонно-промышленным комплексом, и сейчас они продолжают деятельность.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в личном telegram-канале назвал планы президента достойной оценкой вклада жителей в победу, особенно в год ее 80-летнего юбилея.

Виталина Ярховска