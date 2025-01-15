Из украинского плена освобожден военнослужащий из Прикамья

В ходе сегодняшнего обмена пленными между Россией и Украиной был освобожден военнослужащий из Пермского края. Как сообщает телеграм-канал «Комиссаръ», из плена вернулся 31-летний Александр Запиченко.

Известно, что он проходил службу в 123-й бригаде, в плен попал будучи раненным. В настоящее время его состояние оценивается как состояние средней тяжести.

До ухода на СВО Александр Запиченко проживал в Большой Соснове. Уполномоченный по правам человека в регионе Игорь Сапко.

сообщил, что освобожденный был мобилизован.