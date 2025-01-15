Минобороны Южной Кореи обеспокоено сотрудничеством РФ и КНДР

Высокопоставленные чиновники НАТО и Министерства обороны Южной Кореи сегодня, 15 января, выразили обеспокоенность по поводу сотрудничества России и КНДР в сфере ВПК. Об этом сегодня сообщило агентство «Рёнхап» со ссылкой на Минобороны Южной Кореи.

В ходе переговоров в Сеуле замминистра обороны Южной Кореи по политическим вопросам Чо Чанг Рэ и исполняющий обязанности заместителя генерального секретаря НАТО Борис Руге призвали РФ и КНДР прекратить сотрудничество, говорится в публикации агентства.

На встрече стороны также подтвердили важность двустороннего сотрудничества Сеула и НАТО в области безопасности и обороны. Они договорились прилагать усилия для выполнения задач в рамках индивидуального плана партнерства.

Индивидуальный план партнерства между Сеулом и НАТО, предполагающий сотрудничество, был утвержден сторонами на полях саммита НАТО в Вильнюсе в 2023 году. Договоренности охватывают 11 сфер, в том числе борьбу с терроризмом, разоружение и нераспространение ядерного оружия.

Анастасия Домбицкая