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Замдиректора челябинского МУП «Городская среда» отправили в СИЗО

По ходатайству следователя суд заключил под стражу заместителя директора муниципального казенного учреждения «Городская среда» Челябинска Снежану Довженко, обвиняемую в получении взятки в значительном размере за содействие в установке киосков (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Она пробудет в СИЗО до 14 марта 2025 года, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, с января по март 2022 года замдиректора получила через посредника взятку от предпринимателя. Взамен она обеспечила ускоренный, беспрепятственный и гарантированный прием документов для проведения аукционов при размещении киосков на территории города. Преступление выявили сотрудники регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, они осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

Следователи СК России провели обыски дома и на рабочем месте обвиняемой. Выявляются другие эпизоды преступной деятельности, осуществляется сбор доказательной базы.

Виталина Ярховска

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