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Пожар в нижегородском автосервисе ликвидировали на площади 80 кв. м

Возгорание в автосервисе на территории Автозаводского района Нижнего Новгорода полностью ликвидировали, сообщили в региональном ГУ МЧС 15 января.

Как писал «Ъ-Приволжье», пожар в здании на улице Борской начался сегодня днем, из помещения самостоятельно эвакуировались 28 человек.

В МЧС уточнили, что площадь пожара составила 80 кв м. На момент возгорания автосервис не функционировал, работы в нем не производили. Причину происшествия еще устанавливают.

Галина Шамберина

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