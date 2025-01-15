ФСБ задержала бывшего и действующего заместителей директора Смоленской АЭС

Смоленское управление ФСБ сообщило о задержании бывшего и действующего заместителей директора по капитальному строительству филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция». Их подозревают в превышении должностных полномочий при освоении средств, выделенных на реконструкцию АЭС (п. «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Действующий замдиректора филиала — Сергей Громов.

Согласно сообщению ведомства, задержанные пытались реализовать в установленные сроки средства, выделенные на реконструкцию объектов станции. Для этого они предложили гендиректору фирмы-подрядчика оплатить еще не выполненные работы. Он согласился и поручил подчиненным подготовить необходимую документацию. Был подписан акт приемки работ, и подрядчик получил более 3 млн руб., но реконструкция так и не была проведена.

САЭС входит в концерн «Росэнергоатом» и считается крупнейшим энергетическим предприятием Смоленской области. Станция обеспечивает 88% производства электроэнергии в регионе, а также является градообразующим предприятием Десногорска. Электростанция расположена в 150 км от Смоленска.

Александр Асадчий, Смоленск